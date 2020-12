Coronavirus, ipotesi vacanze natalizie: zona rossa a Natale ma non l’Epifania (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Governo sta ancora decidendo le restrizioni da adottare nelle due settimane centrali delle vacanze natalizie. L’ipotesi è quella di rendere l’Italia un’unica zona rossa (o eventualmente arancione) per evitare cenoni, rimpatriate e assembramenti e far crescere così i contagi. Tuttavia, la riunione da ieri è stata aggiornata oggi a pranzo ma non si ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Governo sta ancora decidendo le restrizioni da adottare nelle due settimane centrali delle. L’è quella di rendere l’Italia un’unica(o eventualmente arancione) per evitare cenoni, rimpatriate e assembramenti e far crescere così i contagi. Tuttavia, la riunione da ieri è stata aggiornata oggi a pranzo ma non si ha L'articolo

Agenzia_Ansa : #Covid, ipotesi zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Oggi vertice a #PalazzoChigi. governo valuta possibilità d… - Pietro_Otto : RT @Gianlustella: @StaseraItalia @matteoricci Persino #Macron non si fida del vaccino genico sperimentale e si schiera contro ogni ipotesi… - LaStampaTV : VIDEO | Lockdown di Natale in Italia: le due ipotesi sul tavolo - ce_orla : RT @Gianlustella: @StaseraItalia @matteoricci Persino #Macron non si fida del vaccino genico sperimentale e si schiera contro ogni ipotesi… - zazoomblog : Coronavirus ipotesi zona rossa di 8 giorni per le Feste Von der Leyen: Le vaccinazioni in Ue iniziano il 27 dicemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ipotesi Coronavirus, Zaia: "In Veneto chiusi i confini comunali dal 19 dicembre al 6 gennaio" | San Marino autorizza il cenone di Capodanno TGCOM Coronavirus, ipotesi vacanze natalizie: zona rossa a Natale ma non l’Epifania

Il Governo sta ancora decidendo le restrizioni da adottare nelle due settimane centrali delle vacanze natalizie. L'ipotesi è quella di rendere l'Italia Ecco il calendario ipotetico delle restrizioni n ...

Vaccino anti Covid, si punta a bruciare le tappe: l’ok già il 21 dicembre

L’ipotesi è accorciare ulteriormente i tempi. Si attendono gli ok degli enti di controllo già per fine anno. L’Aifa potrebbe autorizzare il vaccino in 24 ore ...

Il Governo sta ancora decidendo le restrizioni da adottare nelle due settimane centrali delle vacanze natalizie. L'ipotesi è quella di rendere l'Italia Ecco il calendario ipotetico delle restrizioni n ...L’ipotesi è accorciare ulteriormente i tempi. Si attendono gli ok degli enti di controllo già per fine anno. L’Aifa potrebbe autorizzare il vaccino in 24 ore ...