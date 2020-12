Coronavirus in Toscana: 63 morti (36 domme e 27 uomini), oggi 17 dicembre. E 636 nuovi contagi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 63 i morti di oggi, 17 dicembre, in Toscana: si tratta di 36 donne e 27 uomini con età media di 81 anni. In risalita anche i nuovi contagi, praticamente raddoppiati rispetto 24 ore fa: sono 636 con età media di 45 anni (il 16% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, l'8% ha 80 anni o più). Complessivamente, i positivi da inizio pandemia sono saliti a 114.246 Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 63 idi, 17, in: si tratta di 36 donne e 27con età media di 81 anni. In risalita anche i, praticamente raddoppiati rispetto 24 ore fa: sono 636 con età media di 45 anni (il 16% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, l'8% ha 80 anni o più). Complessivamente, i positivi da inizio pandemia sono saliti a 114.246

