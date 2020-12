Coronavirus, in Lombardia lieve calo dei nuovi contagi: +2.730. Sono 68 i decessi in 24 ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il bollettino del 17 dicembre Sono +2.730 i casi di Coronavirus in Lombardia. In calo rispetto a ieri quando invece erano +2.994. Dall’inizio della pandemia i casi totali Sono 452.735, mentre gli attualmente positivi ad oggi, 17 dicembre, Sono 68.041. Sono poi 68 i decessi conteggiati nell’ultima giornata; 24.165 le vittime dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. I ricoverati salgono a quota 4.793. Sono invece 611 i pazienti nelle terapie intensive: di questi, 44 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. I dati arrivano a fronte di un incremento di 31.587 tamponi, per un totale di 4.546.501 test effettuati. I dimessi e i guariti registrati Sono 360.529. Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER Leggi ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il bollettino del 17 dicembre+2.730 i casi diin. Inrispetto a ieri quando invece erano +2.994. Dall’inizio della pandemia i casi totali452.735, mentre gli attualmente positivi ad oggi, 17 dicembre,68.041.poi 68 iconteggiati nell’ultima giornata; 24.165 le vittime dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. I ricoverati salgono a quota 4.793.invece 611 i pazienti nelle terapie intensive: di questi, 44 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. I dati arrivano a fronte di un incremento di 31.587 tamponi, per un totale di 4.546.501 test effettuati. I dimessi e i guariti registrati360.529. Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER Leggi ...

