Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 dicembre: 18.236 nuovi casi e 683 morti

I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di giovedì 17 dicembre. Più contagi con meno tamponi: il tasso di positività sale al 9,9%

Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario

Coronavirus, in Italia 18.236 nuovi casi e 683 vittime

I dati analizzati riguardano solo la fase 1 della pandemia e ulteriori studi in questo senso proseguiranno per chiarire