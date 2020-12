Coronavirus, in Italia 18.236 nuovi casi e 683 vittime (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18.236 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia a fronte di 185.320 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è del 9,8%, in risalita rispetto all'8,8% di mercoledì (+1%). Nelle ultime 24 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono 18.236 idiregistrati ina fronte di 185.320 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è del 9,8%, in risalita rispetto all'8,8% di mercoledì (+1%). Nelle ultime 24 ...

