Coronavirus: in Italia 13 ceppi in circolazione, lo studio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Il Coronavirus Sars-CoV-2 si è diffuso in Italia attraverso ben "13 diversi ceppi virali". E dopo l'estate a favorire la ripresa della pandemia da Covid-19 sono stati i soggetti superdiffusori, insieme a "microfocolai locali di cui si è perso rapidamente il controllo". Sono alcune delle conclusioni a cui è arrivato il team internazionale di 28 scienziati guidato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, con Davide Zella dell'Istituto di Virologia umana del Maryland, Usa, e Marco Salemi dell'Università della Florida. Lo studio, un contributo sul portale 'MedRxiv' aperto ai commenti della comunità scientifica, mostra come la pandemia Italiana da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - IlSars-CoV-2 si è diffuso inattraverso ben "13 diversivirali". E dopo l'estate a favorire la ripresa della pandemia da Covid-19 sono stati i soggetti superdiffusori, insieme a "microfocolai locali di cui si è perso rapidamente il controllo". Sono alcune delle conclusioni a cui è arrivato il team internazionale di 28 scienziati guidato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, con Davide Zella dell'Istituto di Virologia umana del Maryland, Usa, e Marco Salemi dell'Università della Florida. Lo, un contributo sul portale 'MedRxiv' aperto ai commenti della comunità scientifica, mostra come la pandemiana da ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 18.236 nuovi casi e 683 vittime #coronavirus - petergomezblog : Coronavirus, L’anticorpo monoclonale fatto in Italia che noi non usiamo. Prodotto a Latina, poteva curare (gratis)… - rtl1025 : ?? Sono 18.236 i positivi al #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - MaxsoMagazine : Aumentano i contagi da Coronavirus in Italia: sono 18.236 rispetto ai 17.572 del giorno precedente. Il numero total… - publish70628725 : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 17 dicembre: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati e i guariti -