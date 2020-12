Coronavirus in Campania, i dati del 16 dicembre: 927 nuovi positivi e 2.530 guariti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 16 dicembre dell’unità di Crisi regionale riporta 927 positivi su 15.130 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione ha reso noto che i positivi al Coronavirus in Campania del giorno sono 927 di cui: asintomatici 865 e sintomatici 62 su 15.130 tamponi. Il totale dei positivi e’ 177.527 Leggi su 2anews (Di giovedì 17 dicembre 2020)in: il bollettino di ieri 16dell’unità di Crisi regionale riporta 927su 15.130 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione ha reso noto che ialindel giorno sono 927 di cui: asintomatici 865 e sintomatici 62 su 15.130 tamponi. Il totale deie’ 177.527

bassairpinia : Coronavirus. 927 positivi in Campania su 15.130 tamponi. - - casertaweb : Coronavirus in Campania, tamponi positivi ancora intorno al 6%. Il Bollettino di giovedì 17 dicembre… - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, in #Campania 927 positivi nelle ultime 24 ore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 927 positivi su 15.130 tamponi e 2.530 guariti nelle ultime 24 ore, 48 morti di cui 11… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 927 positivi su 15.130 tamponi e 2.530 guariti nelle ultime 24 ore, 48 morti di cui 11… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus: Toscana, Campania e Valle d’Aosta verso la zona gialla Il Sole 24 ORE Covid Italia, bollettino oggi 17 dicembre 2020: 18.236 nuovi casi, 683 morti. Tasso di positività sale a 9,8%

Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi giovedì 17 dicembre ... Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 927 ...

Covid, la Regione Campania non fornisce il dato sui nuovi ingressi in terapia intensiva

La Regione Campania non fornisce il dato quotidiano sui nuovi ingressi dei pazienti affetti da CoViD-19 ricoverati in terapia intensiva. Lo ha spiegato, con una nota a margine dei dati quotidiani ...

Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi giovedì 17 dicembre ... Resta stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 927 ...La Regione Campania non fornisce il dato quotidiano sui nuovi ingressi dei pazienti affetti da CoViD-19 ricoverati in terapia intensiva. Lo ha spiegato, con una nota a margine dei dati quotidiani ...