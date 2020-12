Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 17 dicembre 2020 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 927 di cui: Asintomatici: 865 Sintomatici: 62 Tamponi del giorno: 15.130 Totale positivi: 177.527 Totale tamponi: 1.860.023 Totale deceduti: 2.472 ... Leggi su avellinotoday (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questo il bollettino di: Positivi del giorno: 927 di cui: Asintomatici: 865 Sintomatici: 62 Tamponi del giorno: 15.130 Totale positivi: 177.527 Totale tamponi: 1.860.023 Totale deceduti: 2.472 ...

La Regione Campania ci ha comunicato poco fa che sono 23 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi contagiati ancora giovani: ...

Conte, le nuove restrizioni di Natale: domani parla il premier Conte, tutte le decisioni

Il Consiglio dei ministri è convocato domani, venerdì alle ore 18, a Palazzo Chigi. Oltre alle scadenze e leggi regionali, fonti di governo non escludono che sul tavolo possa ...

