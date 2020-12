Coronavirus, il deputato tedesco di estrema destra che usava la mascherina contro il lockdown è stato ricoverato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Circa tre settimane fa si era presentato al Bundestag, il parlamento tedesco, indossando una mascherina arancione bucata che assomigliava a una rete da pesca. Adesso la sua storia è un ammonimento per la Germania che ha intrapreso un nuovo lockdown natalizio. Parliamo di Thomas Seitz, deputato del partito di estrema destra, Alternativa per la Germania (Afd), ricoverato in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Coronavirus. December 16, 2020 I rimproveri dei colleghi Già in precedenza il deputato si era distinto tra i colleghi negazionisti per essersi rifiutato di accettare una mascherina FFp2 nuova di zecca da una collega che, dopo averlo rimproverato, gliela aveva passata usando le mani. ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Circa tre settimane fa si era presentato al Bundestag, il parlamento, indossando unaarancione bucata che assomigliava a una rete da pesca. Adesso la sua storia è un ammonimento per la Germania che ha intrapreso un nuovonatalizio. Parliamo di Thomas Seitz,del partito di, Alternativa per la Germania (Afd),in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al. December 16, 2020 I rimproveri dei colleghi Già in precedenza ilsi era distinto tra i colleghi negazionisti per essersi rifiutato di accettare unaFFp2 nuova di zecca da una collega che, dopo averlo rimproverato, gliela aveva passata usando le mani. ...

liciniamagrini : RT @Open_gol: «Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia», ha sc… - emiliopaperino : RT @Open_gol: «Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia», ha sc… - LSblendorio : RT @Open_gol: «Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia», ha sc… - WRicciardi : RT @Open_gol: «Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia», ha sc… - Museica1306 : RT @Open_gol: «Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia», ha sc… -