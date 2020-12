Coronavirus, Il caso Veneto divide: da regione virtuosa a disastro sanitario (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quello che sta succedendo in Veneto ha dell’incredibile, da regione virtuosa ad autentico disastro nella seconda ondata. Luca ZaiaNel corso della prima ondata, quella cominciata lo scorso marzo e conclusasi, di fatto, nei primi giorni di maggio, una tra le regioni, segnalate come più virtuose nella gestioe dell’emergenza per tutto il periodo in cui questa si è manifestata con prepotenza, è stata il Veneto. Organizzazione, efficienza, ed un piano speciale per la sanità gestito allora dal professor Andrea Crisanti, che fece applaudire tutta l’italia. Oggi, lo scenario si è capovolto. Da regione virtuosa, il Veneto è diventata maglia nera della seconda ondata, con l’ultimo dato quotidiano assai sconcertante, 3.817 nuovi contagiati e 150 ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quello che sta succedendo inha dell’incredibile, daad autenticonella seconda ondata. Luca ZaiaNel corso della prima ondata, quella cominciata lo scorso marzo e conclusasi, di fatto, nei primi giorni di maggio, una tra le regioni, segnalate come più virtuose nella gestioe dell’emergenza per tutto il periodo in cui questa si è manifestata con prepotenza, è stata il. Organizzazione, efficienza, ed un piano speciale per la sanità gestito allora dal professor Andrea Crisanti, che fece applaudire tutta l’italia. Oggi, lo scenario si è capovolto. Da, ilè diventata maglia nera della seconda ondata, con l’ultimo dato quotidiano assai sconcertante, 3.817 nuovi contagiati e 150 ...

