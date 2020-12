Coronavirus, il bollettino del 17 dicembre: 18.236 nuovi casi e 683 morti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Francesca Galici Continua la lenta discesa dei contagi da Coronavirus in Italia ma continuano a preoccupare i decessi, che si riavvicinano a 700 unità Nel bollettino odierno della Protezione civile sono stati registrati 18.236 nuovi casi di Coronavirus, rilevati su 185.320. Continuano a diminuire gli attuali positivi del Paese, che oggi si attestano a 635.343. Il calo è dovuto in gran parte all'elevato numero di guariti, ben 27.913 rispetto a ieri, ma anche ai decessi, che continuano a mantenersi molto alti. Sono 683 in più le vittime correlate al Coronavirus rispetto al bollettino di ieri. Diminuiscono anche gli ospedalizzati a livello nazionale e lo dimostrano i 541 posti liberi in più negli ospedali rispetto al bollettino di ieri e i ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Francesca Galici Continua la lenta discesa dei contagi dain Italia ma continuano a preoccupare i decessi, che si riavvicinano a 700 unità Nelodierno della Protezione civile sono stati registrati 18.236di, rilevati su 185.320. Continuano a diminuire gli attuali positivi del Paese, che oggi si attestano a 635.343. Il calo è dovuto in gran parte all'elevato numero di guariti, ben 27.913 rispetto a ieri, ma anche ai decessi, che continuano a mantenersi molto alti. Sono 683 in più le vittime correlate alrispetto aldi ieri. Diminuiscono anche gli ospedalizzati a livello nazionale e lo dimostrano i 541 posti liberi in più negli ospedali rispetto aldi ieri e i ...

