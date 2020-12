Coronavirus, il 27 parte la vaccinazione in Europa. Record decessi in Usa mentre torna l’allarme “rosso” a Tokyo (Di giovedì 17 dicembre 2020) La presidente della Commissione europea ha annunciato oggi via Twitter che nei paesi Ue le campagne di vaccinazione contro Covid-19 inizieranno il 27-28-29 dicembre. "E' il momento dell'Europa. Il 27, 28, 29 dicembre inizieranno le vaccinazioni nell'Ue. Noi proteggiamo i nostri cittadini assieme", ha scritto la numero uno dell'esecutivo europeo che ha anche espresso gli auguri di pronta guarigione al presidente francese Emmanuel Macron, che è risultato positivo a Covid-19. "Caro @EmmanuelMacron, le auguro una pronta guarigione. Sono con lei con tutto il cuore", ha scritto sul Twitter la numero uno dell'esecutivo europeo. "Vinceremo - ha continuato - contro questa pandemia tutti assieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per vaccinare e proteggere i nostri cittadini".Intanto, gli Stati uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore un bilancio ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 17 dicembre 2020) La presidente della Commissione europea ha annunciato oggi via Twitter che nei paesi Ue le campagne dicontro Covid-19 inizieranno il 27-28-29 dicembre. "E' il momento dell'. Il 27, 28, 29 dicembre inizieranno le vaccinazioni nell'Ue. Noi proteggiamo i nostri cittadini assieme", ha scritto la numero uno dell'esecutivo europeo che ha anche espresso gli auguri di pronta guarigione al presidente francese Emmanuel Macron, che è risultato positivo a Covid-19. "Caro @EmmanuelMacron, le auguro una pronta guarigione. Sono con lei con tutto il cuore", ha scritto sul Twitter la numero uno dell'esecutivo europeo. "Vinceremo - ha continuato - contro questa pandemia tutti assieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per vaccinare e proteggere i nostri cittadini".Intanto, gli Stati uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore un bilancio ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parte Emergenza coronavirus, parte la vaccinazione Il Tirreno Il Coronavirus si porta via Giovanni Sacco, atalantino anni ’70

Morto col Coronavirus a 77 anni ad Asti l’ex centrocampista atalantino Giovanni Sacco, juventino di nascita, 112 presenze e 10 reti in nerazzurro 112 presenze e 10 reti non possono cadere nel dimentic ...

Le fondazioni sono la cerniera del welfare italiano

si sono confrontati su quanto emerso durante la prima parte dell’incontro. Francesco Profumo ha ricordato che “di fronte all’emergenza innescata dalla pandemia da Covid-19, le Fondazioni di origine ...

