Coronavirus, Gran Bretagna estende le zone rosse: 38 milioni di persone in semi-lockdown. Usa: 250mila casi e 3.700 vittime in 24 ore (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da sabato la Gran Bretagna estenderà ulteriormente le zone rosse Tier 3 alle contee dell’est e del sud Inghilterra, con il 68% della popolazione, circa 38 milioni di persone, che si ritroveranno in un regime di semi-lockdown in tutto il Paese. Lo ha comunicato in audizione al Parlamento di Westminster il ministro della Sanità, Matt Hancock: “Siamo arrivati fino qui, non possiamo fallire ora”, ha spiegato. Così, bar e ristoranti rimarranno di nuovo sprangati, mentre i contatti sociali saranno ridotti al minimo. La decisione del governo di Downing Street arriva mentre in Europa aumentano le restrizioni nei vari Stati in vista delle festività natalizie, con la Germania che, dopo la stretta imposta da Angela Merkel fino a metà gennaio, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Da sabato larà ulteriormente leTier 3 alle contee dell’est e del sud Inghilterra, con il 68% della popolazione, circa 38di, che si ritroveranno in un regime diin tutto il Paese. Lo ha comunicato in audizione al Parlamento di Westminster il ministro della Sanità, Matt Hancock: “Siamo arrivati fino qui, non possiamo fallire ora”, ha spiegato. Così, bar e ristoranti rimarranno di nuovo sprangati, mentre i contatti sociali saranno ridotti al minimo. La decisione del governo di Downing Street arriva mentre in Europa aumentano le restrizioni nei vari Stati in vista delle festività natalizie, con la Germania che, dopo la stretta imposta da Angela Merkel fino a metà gennaio, ha ...

Corriere : Nuova variante del coronavirus identificata in Gran Bretagna - clikservernet : Coronavirus, Gran Bretagna estende le zone rosse: 38 milioni di persone in semi-lockdown. Usa: 250mila casi e 3.700… - Noovyis : (Coronavirus, Gran Bretagna estende le zone rosse: 38 milioni di persone in semi-lockdown. Usa: 250mila casi e 3.70… - enzoro53 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Gran Bretagna estende le zone rosse: 38 milioni di persone in semi-lockdown. Usa: 250mila casi e 3.700 vi… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gran Bretagna estende le zone rosse: 38 milioni di persone in semi-lockdown. Usa: 250mila casi e 3.700… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gran Coronavirus, Gran Bretagna estende le zone rosse: 38 milioni di persone in semi-lockdown Il Fatto Quotidiano Gran Bretagna, 38 milioni di cittadini da oggi in zona rossa

Stanno per raggiungere i 38 milioni i cittadini britannici sottoposti a un regime di semi lockdown (con bar e ristoranti chiusi e contatti sociali ristretti) per contenere la pandemia. Si arriva ...

Dynabook: come gestire l’ambiente IT ibrido moderno

Con lo smart working, la sfida per i team IT consiste nell’offrire la migliore esperienza informatica a tutti i dipendenti ...

Stanno per raggiungere i 38 milioni i cittadini britannici sottoposti a un regime di semi lockdown (con bar e ristoranti chiusi e contatti sociali ristretti) per contenere la pandemia. Si arriva ...Con lo smart working, la sfida per i team IT consiste nell’offrire la migliore esperienza informatica a tutti i dipendenti ...