MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ema anticipa parere su vaccino Moderna al 6 gennaio #coronavirus - Rinaldi_euro : Gli hacker rubano all’EMA i segreti del vaccino BioNTech-Pfizer – - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ema anticipa parere su vaccino Moderna al 6 gennaio #coronavirus - MarcG_69 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ema anticipa parere su vaccino Moderna al 6 gennaio #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ema anticipa parere su vaccino Moderna al 6 gennaio #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ema

“Confermiamo che tra la prossima estate e l’autunno saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Intervenuto in conferen ...Italia in ritardo sul vaccino anti-Covid. Le 202 milioni di dosi annunciate per il nostro Paese arriveranno nell'arco di 21 mesi e non più 15. Lo ha detto il commissario ...