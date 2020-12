Coronavirus, ecco il piano del Viminale per i controlli serrati del weekend prima di Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un weekend di controlli e di sanzioni: così sarà il prossimo fine settimana, in vista della stretta di Natale e di Capodanno e mentre la curva dei contagi di Coronavirus scende troppo lentamente. La stretta verrà messa in atto dalle prefetture di tutta Italia. Stamane infatti la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha riunito al Viminale il Comitato nazionale ordine e sicurezza. Rigidi controlli e un imponente spiegamento di mezzi e personale delle forze dell’ordine (70 mila, insieme ai militari di Strade Sicure) saranno quindi i protagonisti dell’ultimo fine settimana prima del lockdown delle feste, la cui conferma da parte dell’esecutivo dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Shopping e bar L’idea è quella di non vedere più certe immagini, e quindi di ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020) Undie di sanzioni: così sarà il prossimo fine settimana, in vista della stretta die di Capodanno e mentre la curva dei contagi discende troppo lentamente. La stretta verrà messa in atto dalle prefetture di tutta Italia. Stamane infatti la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha riunito alil Comitato nazionale ordine e sicurezza. Rigidie un imponente spiegamento di mezzi e personale delle forze dell’ordine (70 mila, insieme ai militari di Strade Sicure) saranno quindi i protagonisti dell’ultimo fine settimanadel lockdown delle feste, la cui conferma da parte dell’esecutivo dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Shopping e bar L’idea è quella di non vedere più certe immagini, e quindi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Vaccino anti Coronavirus: ecco quando si inizierà in Italia Tuttosport In Ue tira aria di patrimoniale: il M5s tenta il blitz ma fa flop

"Ecco chi lavora in Europa contro gli interessi degli italiani ... e funga da espressione concreta di solidarietà nella lotta contro la pandemia di Covid-19". Con la stessa scusa nei giorni scorsi il ...

Le migliori scoperte del 2020 secondo Science

L'arrivo dei vaccini contro Covid-19, ad appena un anno dalla scoperta di polmoniti atipiche in Cina, è il Breakthrough dell'anno per la rivista Science. Hiv, fast radio burst e antiche pitture rupest ...

