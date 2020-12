Coronavirus | Conte ha visto Macron 11 dicembre | da allora già 2 tamponi negativi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - In seguito alla notizia della positività del Presidente francese Emmanuel, l'ufficio stampa della presidenza del Consiglio precisa "che l'ultima volta che il Presidenteha incontratoè stato in occasione dell'ultimo Consiglio Europeo che si è concluso venerdì mattina della scorsa settimana 11. Daha già effettuato dueche hanno dato esito negativo. Si aggiunge, inoltre, che il presidentelunedì scorso - a differenza dei presidenti di altri Paesi che si sono messi in auto isolamento - non ha partecipato alle celebrazioni del 60esimo anniversario dell'Ocse che si sono svolte a Parigi".