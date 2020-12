Coronavirus, Brusaferro sicuro: “Natale occasione per far diminuire casi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità si dice convinto che il Natale potrebbe essere una buona occasione per il paese. Fonte Instagram – @skysportAttualmente il problema grosso sono i numeri del contagio, che non scendono cosi come sarebbero dovuti calare. Anche se effettivamente il quadro nazionale vede dati leggermente migliori rispetto a prima. Il limite di questi numeri però, come detto, è che nelle più rosee aspettative sarebbero dovuti calare ancora di più. Ed invece oggi ci ritroviamo con casi limite tipo il Veneto, ed una situazione nazionale che al momento non è ancora del tutto definibile. Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, questo Natale, potrebbe essere l’occasione giusta ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità si dice convinto che ilpotrebbe essere una buonaper il paese. Fonte Instagram – @skysportAttualmente il problema grosso sono i numeri del contagio, che non scendono cosi come sarebbero dovuti calare. Anche se effettivamente il quadro nazionale vede dati leggermente migliori rispetto a prima. Il limite di questi numeri però, come detto, è che nelle più rosee aspettative sarebbero dovuti calare ancora di più. Ed invece oggi ci ritroviamo conlimite tipo il Veneto, ed una situazione nazionale che al momento non è ancora del tutto definibile. Secondo Silvio, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, questo, potrebbe essere l’giusta ...

repubblica : Coronavirus, Brusaferro: “Stiamo a casa a Natale, è la nostra occasione per fermare l’epidemia” - valentinadigrav : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Coronavirus, Brusaferro: “Stiamo a casa a Natale, è la nostra occasione per fermare l’epidemia” [di Michele… - leggoit : #coronavirus a Natale, Brusaferro: «Un'opportunità per abbassare i contagi. Con 5-6mila casi al giorno saremmo più… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus, Brusaferro: “Stiamo a casa a Natale, è la nostra occasione per fermare l’epidemia” - ILOVEPACALCIO : Coronavirus, #Brusaferro: «Stiamo a casa a Natale, è la nostra occasione per fermare l’epidemia» -