Coronavirus | Bill Gates spiazza tutti | “Ecco cosa ci aspetta”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Secondobisogneràre almeno un altro anno e mezzo per tornare alla normalità pre-. E il peggio deve ancora arrivare. Guai a pensare che l’arrivo del vaccino segni la fine dell’emergenza. Bisogneràre almeno un altro anno e mezzo per tornare alla normalità pre-pandemia, e contrariamente a quel che molti credono il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Zeta_user : Guardate questo video su Bill Gates e il marchio della bestia. #covid #covid19 #coronavirus #billgates #vaccino… - antonie85321896 : Coronavirus, prossimi 4-6 mesi i peggiori. Quando finirà la pandemia secondo Bill Gates – QuiFinanza - Controleuro1 : - SarahRi30694280 : Coronavirus, Bill Gates: «Ecco quando finirà la pandemia» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bill

Secondo Bill Gates bisognerà aspettare almeno un altro anno e mezzo per tornare alla normalità pre-Coronavirus.Per il cofondatore di Microsoft è giusto chiudere bar e ristoranti in un momento del genere. Ma diverse figure di Fox News non ci stanno: “Tanto lei resterà comunque ricchissimo” ...