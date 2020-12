Coronavirus: Bellanova, ‘al momento non convocata riunione Conte-capidelegazione' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Al momento non è stata convocata" la riunione tra il premier Conte e i capi delegazione di maggioranza sulle misure anti Covid in vista delle festività natalizie. Lo ha detto Teresa Bellanova lasciando palazzo Chigi al termine dell'incontro della delegazione di Italia viva con il premier Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Alnon è stata" latra il premiere i capi delegazione di maggioranza sulle misure anti Covid in vista delle festività natalizie. Lo ha detto Teresalasciando palazzo Chigi al termine dell'incontro della delegazione di Italia viva con il premier Giuseppe

TV7Benevento : Coronavirus: Bellanova, ‘al momento non convocata riunione Conte-capidelegazione’... - Il_Notturno : #16dicembre #terzaondata #Conte in ghingheri per la verifica, ma la #Bellanova gli ha dato ancora buca. #Natale… - beneventoapp : **Coronavirus: Iv non partecipa a vertice Conte-capidelegazione, Bellanova a Bruxelles’**: Roma, 16 dic (Adnkronos)… - zazoomblog : Coronavirus: Iv non partecipa a vertice Conte-capidelegazione Bellanova a Bruxelles - #Coronavirus: #partecipa… - TV7Benevento : **Coronavirus: Iv non partecipa a vertice Conte-capidelegazione, Bellanova a Bruxelles'**... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bellanova Coronavirus: Bellanova, ‘al momento non convocata riunione Conte-capidelegazione’ Il Tempo Coronavirus: Bellanova, ‘al momento non convocata riunione Conte-capidelegazione’

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Al momento non è stata convocata” la riunione tra il premier Conte e i capi delegazione di maggioranza sulle misure anti Covid in vista delle festività natalizie. Lo ha det ...

Natale in casa per 8 giorni, dal 24 al 27 dicembre e dal 31 fino al 3 gennaio

Il governo lavora al compromesso, tra rigoristi e aperturisti, ma prevale la linea delle restrizioni severe. Slitta a domani la conferenza Stato Regioni chiamata a dare l'ok al nuovo Dpcm, che sarà ap ...

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Al momento non è stata convocata” la riunione tra il premier Conte e i capi delegazione di maggioranza sulle misure anti Covid in vista delle festività natalizie. Lo ha det ...Il governo lavora al compromesso, tra rigoristi e aperturisti, ma prevale la linea delle restrizioni severe. Slitta a domani la conferenza Stato Regioni chiamata a dare l'ok al nuovo Dpcm, che sarà ap ...