Coronavirus | Bellanova | ‘al momento non convocata riunione Conte-capidelegazione’

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Al momento non è stata convocata” la riunione tra il premier Conte e i capi delegazione di maggioranza sulle misure anti Covid in vista delle festività natalizie. Lo ha det ...

Natale in casa per 8 giorni, dal 24 al 27 dicembre e dal 31 fino al 3 gennaio

Il governo lavora al compromesso, tra rigoristi e aperturisti, ma prevale la linea delle restrizioni severe. Slitta a domani la conferenza Stato Regioni chiamata a dare l'ok al nuovo Dpcm, che sarà ap ...

