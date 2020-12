Coronavirus, balzo di casi in Gran Bretagna: 35mila in un giorno (Di giovedì 17 dicembre 2020) Picco di nuovi casi di Coronavirus in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 35mila contagi su 364mila tamponi, in netto aumento rispetto ai 25mila di mercoledì con 304mila test. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Picco di nuovidiin. Nelle ultime 24 ore si sono registraticontagi su 364mila tamponi, in netto aumento rispetto ai 25mila di mercoledì con 304mila test. I ...

La pandemia di Covid-19 torna a far paura in Gran Bretagna. Dopo i 25mila contagi di ieri, che già preoccupavano, oggi un ulteriore balzo con 35.383 nuovi casi, seppur con un numero di tamponi monstre ...

