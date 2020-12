Coronavirus, a San Marino via libera ai cenoni di Capodanno: “Orario di apertura prolungato fino alle 1” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre tutta l’Italia aspetta di conoscere quali ulteriori restrizioni saranno decise dal governo in vista delle festività, nel tentativo di arginare la diffusione del Coronavirus ed evitare una terza ondata a gennaio, il governo di San Marino ha deciso invece di allargare le maglie e permettere brindisi e cenoni di Capodanno. Lo ha anticipato il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, alla trasmissione Viceversa di Rtv San Marino spiegando che l’esecutivo varerà un decreto con il quale prolungherà l’Orario di apertura dei locali e dei ristoranti, che già non sono sottoposti al coprifuoco alle 22, per San Silvestro fino alle 1. “Purtroppo non ci sono delle misure che scientificamente garantiscono una diminuzione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre tutta l’Italia aspetta di conoscere quali ulteriori restrizioni saranno decise dal governo in vista delle festività, nel tentativo di arginare la diffusione deled evitare una terza ondata a gennaio, il governo di Sanha deciso invece di allargare le maglie e permettere brindisi edi. Lo ha anticipato il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, alla trasmissione Viceversa di Rtv Sanspiegando che l’esecutivo varerà un decreto con il quale prolungherà l’didei locali e dei ristoranti, che già non sono sottoposti al coprifuoco22, per San Silvestro1. “Purtroppo non ci sono delle misure che scientificamente garantiscono una diminuzione dei ...

Coronavirus, San Marino: chi non vuole vaccinarsi paga le cure

Milano, 17 dic. (Adnkronos) – Diasorin ha appreso “con grande soddisfazione” la decisione del Consiglio di Stato con cui è stato accolto l’appello per accertare la validità del contratto sottoscritto ...

COVID-19 / Nelle Marche 13 decessi, 5 all’ospedale di Jesi

Sei deceduti in provincia di Ancona, tra loro uno jesino di 60 anni e un fabrianese di 86 ANCONA, 17 dicembre 2020 – Nelle Marche confermati oggi 13 decessi. Si tratta di 5 donne e 8 uomini, di età co ...

