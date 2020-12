Coronavirus | 30 anni insieme | muoiono mano nella mano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) I due sono morti di Covid dopo due settimane di terapia intensiva a poca distanza: stavanoda 30. Una vita, una morte che se li porta via in coppia: è questa la fine Paul Blackwell e Rose Mary Blackwell, insegnanti di 62 e 65e marito e moglie da 30. I due L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RegLombardia : #LNews #Vaccinoantinfluenzale: acquistate altre 270.000 dosi che saranno consegnate entro mercoledì 23 dicembre 20… - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #17dicembre ?? 636 nuovi casi ?? 11545 tamponi ?? 1261 ricoverati (-42 da ieri) ?? 199 t… - SkyTG24 : Il #coronavirus in Italia circolava già da novembre 2019. Allora aveva infettato un bambino di 4 anni, ma i suoi si… - viralvideovlogs : RT @RegLombardia: #LNews #Vaccinoantinfluenzale: acquistate altre 270.000 dosi che saranno consegnate entro mercoledì 23 dicembre 2020 per… - Torecam : RT @RegLombardia: #LNews #Vaccinoantinfluenzale: acquistate altre 270.000 dosi che saranno consegnate entro mercoledì 23 dicembre 2020 per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anni

Azienda Usl Toscana nord ovest

Milano, 17 dic. Un messaggio rivolto a tutta la città per intraprendere il nuovo anno insieme: Maire Tecnimont illumina il suo quartier generale nel Complesso Torri Garibaldi a Milano per lanciare un ...Sono 18.236 i nuovi contagi da Covid-19 (+664) nelle ultime 24 ore con 185mila tamponi, 15mila in meno circa rispetto a ieri. Sono i dati contenuti nel bollettino odierno del ministero della Salute ch ...