Coronavirus, 18.236 nuovi casi e 683 decessi (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Crescono leggermente i contagi da Coronavirus in Italia. Sono 18.236, in aumento rispetto ai 17.572 registrati ieri. Lievissimo incremento per i decessi, 683 (+3). E’ quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione della pandemia in Italia. Per quanto riguarda i guariti sono 27.913. Calano gli attualmente positivi di 10.636 unità, toccando quota 635.343. I contagi crescono nonostante un numero minore di tamponi processati in 24 ore: 185.320 (il giorno precedente ne erano stati effettuati quasi 200 mila). Risale ancora il rapporto tamponi/positivi al 9,8%.Le persone in isolamento domiciliare sono 606.061. Continua il trend in calo dei ricoveri, con 26.427 persone che si trovano nelle degenze ordinarie (-470). In significativa flessione anche le terapie intensive, che contano 2.855 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Crescono leggermente i contagi dain Italia. Sono 18.236, in aumento rispetto ai 17.572 registrati ieri. Lievissimo incremento per i, 683 (+3). E’ quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione della pandemia in Italia. Per quanto riguarda i guariti sono 27.913. Calano gli attualmente positivi di 10.636 unità, toccando quota 635.343. I contagi crescono nonostante un numero minore di tamponi processati in 24 ore: 185.320 (il giorno precedente ne erano stati effettuati quasi 200 mila). Risale ancora il rapporto tamponi/positivi al 9,8%.Le persone in isolamento domiciliare sono 606.061. Continua il trend in calo dei ricoveri, con 26.427 persone che si trovano nelle degenze ordinarie (-470). In significativa flessione anche le terapie intensive, che contano 2.855 ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 17/12/20 • Attualmente positivi: 635.343 • Deceduti: 67.220 (+683) • Dimessi/Guariti: 1.203.814 (+… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 18.236 nuovi casi e 683 vittime #coronavirus - Corriere : Il bollettino: 18.236 nuovi casi e 683 morti. Tasso di positività 9,9% - sole24ore : Coronavirus, in Italia oggi 18.236 nuovi casi e 683 decessi - Labellapassante : RT @clikservernet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 18.236 casi e 683 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 9,8 per cen… -