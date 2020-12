Conte: «Sul palo siamo stati fortunati ma queste vittorie ti fanno crescere mentalmente» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli. queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli. queste le dichiarazioni del tecnico dell’Inter. MATCH – «Non era assolutamente un match facile, il Napoli è un’ottima squadra. È stata una partita molto tattica, non è stato un match bellissimo. Sono punti importanti perchè con un’antagonista come il Napoli valgono sempre il doppio». FINALE SOFFERTO – «È inevitabile che la squadra sentisse l’importante e il peso della partita. Sapevamo che vincerla non sarebbe stata facile, alla fine è venuto il braccino del tennista. Penso che portare a casa questo tipo di partite sia importante per fare uno step di crescita a livello mentale. Preferiremmo soffrire non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli.le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli.le dichiarazioni del tecnico dell’Inter. MATCH – «Non era assolutamente un match facile, il Napoli è un’ottima squadra. È stata una partita molto tattica, non è stato un match bellissimo. Sono punti importanti perchè con un’antagonista come il Napoli valgono sempre il doppio». FINALE SOFFERTO – «È inevitabile che la squadra sentisse l’importante e il peso della partita. Sapevamo che vincerla non sarebbe stata facile, alla fine è venuto il braccino del tennista. Penso che portare a casa questo tipo di partite sia importante per fare uno step di crescita a livello mentale. Preferiremmo soffrire non ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Sul Natale, ipotesi Italia zona rossa dal 24 al 6 nei giorni festivi e prefestivi. Conte: serve stretta Il Messaggero Inter-Napoli 1-0, Lukaku lancia i nerazzurri a -1 dalla vetta. Ma gli azzurri recriminano

Conte, privo degli infortunati Vidal e Sanchez ... che solo davanti a Handanovic si è visto respingere d'istinto un colpo di tacco dal portiere nerazzurro, e sul capovolgimento di fronte è stato ...

Inter-Napoli 1-0: decide Lukaku dal dischetto

La squadra di Conte parte con un buon piglio tenendo il pallino del gioco, ma il Napoli versione albiceleste si copre bene. Poco prima del quarto d’ora Mertens a seguito di una caduta rimane a terra d ...

Conte, privo degli infortunati Vidal e Sanchez ... che solo davanti a Handanovic si è visto respingere d'istinto un colpo di tacco dal portiere nerazzurro, e sul capovolgimento di fronte è stato ...