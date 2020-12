Conte | “Partita molto tattica tra squadre che si sono rispettate molto | i tre punti valgono doppio”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ai microfoni di Sky, nel post-di Inter-Napoli, il tecnico nerazzurro Antonio. In stagione vi mancavano vittorie così sofferte? “Sì, può fare bene. Non era unafacile. Il Napoli è un’ottima squadra, laè stata, ci siamo rispettati. Non è stata unabellissima, ma questiimportanti, con un’antagonista, una squadra ambiziosa come il Napoli,sicuramente il”. Quanto non ti è piaciuto il finale? Non aver gestito bene la superiorità? “E’ inevitabile che la squadra sentiva l’importanza della, il peso, sapevamo che vincere non sarebbe stato facile, è ...