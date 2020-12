Conte oggi firmerà il nuovo Dpcm | verso la zona rossa per 8 giorni non consecutivi

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nulla è ancora deciso, ma nel governo sembra prevalere nettamente la scelta di circoscrivere la stretta da adottare durante le festività alle porte solo neifestivi e prefestivi.si appresta a firmare il: Si va dunqueunaper vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, vigilia di Capodanno e 1 gennaio. Più 2 e 3 gennaio, perché si tratta di un sabato e una domenica. Ottoin tutto, e non chiudere dal 24 al 6 gennaio continuativamente come chiedevano i più “rigoristi”. ARTICOLO A Natale deroghe agli spostamenti per il pranzo e le visite agli anziani?il: i dettagli sulla ...