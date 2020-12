Conte, i pescatori di Mazara liberati: la foto del premier su Twitter (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Buon rientro a casa”. Lo ha scritto in un post su Twitter il premier Giuseppe Conte, pubblicando una foto dei pescatori liberati in Libia. Buon rientro a casa pic.Twitter.com/MKYISFeTmV — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 17, 2020 L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Buon rientro a casa”. Lo ha scritto in un post suilGiuseppe, pubblicando unadeiin Libia. Buon rientro a casa pic..com/MKYISFeTmV — Giuseppe(@GiuseppeIT) December 17, 2020 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

VittorioSgarbi : Sono felice per la liberazione dei pescatori mazaresi. Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente i… - borghi_claudio : Oh è bastato che Renzi chiedesse di far togliere a conte la delega ai servizi per far liberare i pescatori! Poteva… - MediasetTgcom24 : Libia, Conte in partenza per liberare i pescatori italiani - ladydd69 : io ve l'avevo detto 7.12.2020 la tecnica è nota, si sono tenuti la liberazione per Natale #pescatori #conte… - PaoloPolvara : RT @OGiannino: Viva viva i pescatori di Mazara liberi. La casalinata di Conte e Di Maio che vanno di persona a Bengasi senza aspettarli a C… -