Conte e Renzi nel Truman show, il fattore mediatico prevale sul politico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Di risolutivo, chiaro, definito c’è assai poco nell’incontro tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Incontro che dura, tra saluti iniziali, qualche (scarso) convenevole, un breve confronto e saluti finali non più di una mezz’ora. Non proprio la durata di un chiarimento approfondito, dopo giorni roboanti a favor di titoli e telecamere. Il tempo necessario a Renzi per consegnare il suo documento, largamente anticipato sui giornali e a Conte per prenderne atto e assicurare che sarà attentamente esaminato prima di comunicare l’esito della riflessione. Insomma: “Ecco, nero su bianco, le nostre proposte, perché ci interessa la politica, non le poltrone” e “bene, vi farò sapere”. Fine della puntata odierna. Se ne riparla alla prossima, che andrà in onda più o meno alla fine dell’anno. Ecco, non del film perché è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Di risolutivo, chiaro, definito c’è assai poco nell’incontro tra il premier Giuseppee Matteo. Incontro che dura, tra saluti iniziali, qualche (scarso) convenevole, un breve confronto e saluti finali non più di una mezz’ora. Non proprio la durata di un chiarimento approfondito, dopo giorni roboanti a favor di titoli e telecamere. Il tempo necessario aper consegnare il suo documento, largamente anticipato sui giornali e aper prenderne atto e assicurare che sarà attentamente esaminato prima di comunicare l’esito della riflessione. Insomma: “Ecco, nero su bianco, le nostre proposte, perché ci interessa la politica, non le poltrone” e “bene, vi farò sapere”. Fine della puntata odierna. Se ne riparla alla prossima, che andrà in onda più o meno alla fine dell’anno. Ecco, non del film perché è ...

borghi_claudio : Oh è bastato che Renzi chiedesse di far togliere a conte la delega ai servizi per far liberare i pescatori! Poteva… - MassimGiannini : Affondo mediatico di #Renzi, che manda la lettera di preavviso al premier. Audace colpo di #Conte, che risponde vol… - fattoquotidiano : LA VISPA TERESA L’incontro fra Conte e il nulla cosmico detto ossimoricamente Italia Viva è rinviato a data da des… - RimmelD2020 : RT @DeerEwan: ??'Pronto, chi parla!?' ??'Sono Matteo, se non ci ascoltate facciamo cadere il governo'. ??'Non vi preoccupate, mo' me lo seg… - infoitinterno : Governo, Conte-Renzi: via al vertice -