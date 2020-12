Conte e Di Maio a Bengasi per la consegna dei nostri pescatori da Haftar (Di giovedì 17 dicembre 2020) Già ripartiti per tornare in Italia i 18 marittimi di Mazara del Vallo rilasciati dopo 108 giorni dalle autorità libiche che li avevano fermati con l'accusa di aver gettato le reti nelle loro acque ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Già ripartiti per tornare in Italia i 18 marittimi di Mazara del Vallo rilasciati dopo 108 giorni dalle autorità libiche che li avevano fermati con l'accusa di aver gettato le reti nelle loro acque ...

VittorioSgarbi : Sono felice per la liberazione dei pescatori mazaresi. Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente i… - VittorioSgarbi : Caro Haftar, adesso facci un altro regalo: tieniti Conte e Di Maio. Nessuno li reclamerà in Patria. @stampasgarbi… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - dinoforitaly : RT @bisagnino: Di Maio e Conte in ginocchio dal sequestratore Haftar: la FOTO della vergogna - FrankesteinJun1 : @repubblica Ma uno scambio alla pari tra ostaggi non è stato mai contemplato? Che ne so,tipo dare in cambio dei pes… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Maio Pescatori italiani liberati in Libia, Conte e Di Maio a Bengasi Corriere della Sera Di Maio e Conte a Bengasi. «Liberi i pescatori di Mazara del Vallo, fra poche ore a casa»

I 18 pescatori siciliani erano trattenuti nella cittadina libica da settembre. Il premier e il ministro degli Esteri in Libia ...

Libia, liberi i pescatori italiani. La gioia delle famiglie: 'Grazie'

Lo ha annunciato il ministro degli esteri Di Maio in Libia con il premier Conte prorpio per riportare a casa gli equipaggi dei pescherecci italiani sequestrati 108 giorni fa. Marco Marrone armatore ...

I 18 pescatori siciliani erano trattenuti nella cittadina libica da settembre. Il premier e il ministro degli Esteri in Libia ...Lo ha annunciato il ministro degli esteri Di Maio in Libia con il premier Conte prorpio per riportare a casa gli equipaggi dei pescherecci italiani sequestrati 108 giorni fa. Marco Marrone armatore ...