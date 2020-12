Condizioni Mertens: quante partite potrebbe saltare per distorsione caviglia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Preoccupano le Condizioni Mertens, dopo l’infortunio occorso durante Inter-Napoli di ieri 16 dicembre. L’attaccante belga ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, lasciando il campo di gioco in lacrime. Le telecamere hanno subito evidenziato quanto la caviglia del numero 14 azzurro si sia gonfiata subito dopo l’episodio. Caro è costato il cross di destro che ‘Ciro’ ha disegnato in area: è stato proprio nell’atterraggio che la caviglia sinistra rimaneva piantata nell’erba del Meazza, di suo parecchio umida. Per 24 ore Dries dovrà fare solo ghiaccio (evidentemente c’è bisogno che la caviglia si sgonfi prima che il belga possa sottoporsi agli accertamenti necessari per la valutazione dell’entità dell’infortunio a cui è purtroppo andato incontro nella delicata ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Preoccupano le, dopo l’infortunio occorso durante Inter-Napoli di ieri 16 dicembre. L’attaccante belga ha riportato unaallasinistra, lasciando il campo di gioco in lacrime. Le telecamere hanno subito evidenziato quanto ladel numero 14 azzurro si sia gonfiata subito dopo l’episodio. Caro è costato il cross di destro che ‘Ciro’ ha disegnato in area: è stato proprio nell’atterraggio che lasinistra rimaneva piantata nell’erba del Meazza, di suo parecchio umida. Per 24 ore Dries dovrà fare solo ghiaccio (evidentemente c’è bisogno che lasi sgonfi prima che il belga possa sottoporsi agli accertamenti necessari per la valutazione dell’entità dell’infortunio a cui è purtroppo andato incontro nella delicata ...

