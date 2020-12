Concerto di Santo Stefano in diretta su Rai 2: tutti gli ospiti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Che Natale sarebbe senza i concerti con le musiche più magiche di questo periodo? Nonostante la pandemia e le difficoltà nel fare spettacoli e musica dal vivo, la Rai compie un grande sforzo per mandare in onda anche il Concerto di Santo Stefano. Dalla splendida cornice del prestigioso Teatro Rossini di Pesaro, un evento straordinario in onda su Rai2 il 26 dicembre alle 10.00: il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Rossini di 50 elementi diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli in onore di Santo Stefano, primo martire della Cristianità. Un racconto in musica che vuole essere anche un segnale di ripresa del mondo dello spettacolo messo a dura prova dal disagio attuale del Covid 19. Celebrando una festa così importante, una kermesse di artisti porterà in musica un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 dicembre 2020) Che Natale sarebbe senza i concerti con le musiche più magiche di questo periodo? Nonostante la pandemia e le difficoltà nel fare spettacoli e musica dal vivo, la Rai compie un grande sforzo per mandare in onda anche ildi. Dalla splendida cornice del prestigioso Teatro Rossini di Pesaro, un evento straordinario in onda su Rai2 il 26 dicembre alle 10.00: ildell’Orchestra Sinfonica Rossini di 50 elementidal maestro Pinuccio Pirazzoli in onore di, primo martire della Cristianità. Un racconto in musica che vuole essere anche un segnale di ripresa del mondo dello spettacolo messo a dura prova dal disagio attuale del Covid 19. Celebrando una festa così importante, una kermesse di artisti porterà in musica un ...

giada19396384 : @mavrtij A prescindere che parlate voi che ogni santo giorno mandate in tendenza cose inerenti al calcio o robe var… - cvddlinghaz : santo cielo se Zayn ci spara un concerto online collasso - Stefano66949832 : ATTUALITA' – CONCERTO PER IL SANTO PATRONO DI PAVIA – IN STREAMING ( PURTROPPO ) - IO HO VISTO SOLO PECCHE SU PECCH… - elleci42 : @UtherPe1 Il mio primo concerto è stato dei Nomadi per la fiera del santo patrono del mio comune, nella prima metà degli anni 2000 - tomlinsonsimle : No sul serio che idea di merda è fare un concerto il 30 agosto al cazzo di Fabrique? Ma vi prego fatelo tipo all’ip… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Santo Santo Stefano, il concerto su Rai 2 sarà in diretta dal teatro “Rossini“ il Resto del Carlino Concerto di Santo Stefano in diretta su Rai 2: tutti gli ospiti

Celebrando una festa così importante, una kermesse di artisti porterà in musica un messaggio di positività e cristianità. E sarà anche bellissimo vedere musicisti e artisti di nuovo su un palco, con t ...

Il mondo dello spettacolo riparte da Pesaro: il 26 dicembre concerto di "S.Stefano" al Teatro Rossini e in tv su Rai2

2' di lettura 17/12/2020 - Il mondo dello spettacolo è pronto a ripartire. Sabato 26 dicembre, direttamente dalla splendida cornice del “Teatro Rossini” di Pesaro e in onda su Rai2 (alle ore 10:00 cir ...

Celebrando una festa così importante, una kermesse di artisti porterà in musica un messaggio di positività e cristianità. E sarà anche bellissimo vedere musicisti e artisti di nuovo su un palco, con t ...2' di lettura 17/12/2020 - Il mondo dello spettacolo è pronto a ripartire. Sabato 26 dicembre, direttamente dalla splendida cornice del “Teatro Rossini” di Pesaro e in onda su Rai2 (alle ore 10:00 cir ...