Concerti e tour, un futuro nebuloso (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie per gli operatori dello spettacolo dal vivo, costretti allo stop forzato ormai da otto mesi a causa della pandemia. Un futuro ancora nebuloso, anche perché assente quasi completamente dal dibattito politico su aiuti e programmazioni. Leggendo però tra le righe del «piano vaccinale Arcuri» si possono trovare delle risposte indirette alla domanda sul quando grandi eventi e spettacoli torneranno a regalare emozioni al pubblico e lavoro alle maestranze. Ci vorranno almeno 7 mesi per somministrare il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie per gli operatori dello spettacolo dal vivo, costretti allo stop forzato ormai da otto mesi a causa della pandemia. Unancora, anche perché assente quasi completamente dal dibattito politico su aiuti e programmazioni. Leggendo però tra le righe del «piano vaccinale Arcuri» si possono trovare delle risposte indirette alla domanda sul quando grandi eventi e spettacoli torneranno a regalare emozioni al pubblico e lavoro alle maestranze. Ci vorranno almeno 7 mesi per somministrare il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

team_world : Posticipato il LOVE ON TOUR 2021 di #HarryStyles che include anche due concerti in Italia a BOLOGNA e TORINO. Abbi… - MarcoMoriniTW : E il calandario del nuovo tour estivo 2021 - BissolinoPaolo : @410maxgioia @faberskj No , io preferisco comunque altri tipi di concerti. Però li ho visti nel terremoto tour - gcfko_o : È molto difficile prendere i biglietti per i concerti dei BTS? Io sono fan da poco e quando sarà possibile mi pia…… - GretaHeL90 : Domani verranno messi in vendita i biglietti delle nuove date del tour di Louis, se penso che se tutto ANDAVA COME… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerti tour Concerti e tour, un futuro nebuloso Il Manifesto Harry Styles, i concerti in Italia rinviati a data da destinarsi

Ancora un rinvio per i concerti di Bologna e Torino, il tour in Europa verrà riprogrammato È già trascorso un anno dall’uscita di “ Fine Line ”, secondo album di inediti di Harry Styles (FOTO). Il can ...

Come i Belle and Sebastian sono diventati un’incredibile live band

Cosa puoi dirmi del tour di Dear Catastrophe Waitress, quando avete presentato un nuovo lato della band? Come sono andati quei concerti? All’epoca era come se fosse scattato qualcosa. Qualche tempo ...

Ancora un rinvio per i concerti di Bologna e Torino, il tour in Europa verrà riprogrammato È già trascorso un anno dall’uscita di “ Fine Line ”, secondo album di inediti di Harry Styles (FOTO). Il can ...Cosa puoi dirmi del tour di Dear Catastrophe Waitress, quando avete presentato un nuovo lato della band? Come sono andati quei concerti? All’epoca era come se fosse scattato qualcosa. Qualche tempo ...