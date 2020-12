Come sarà il 2021 secondo l’oroscopo cinese? (Di giovedì 17 dicembre 2020) secondo l’oroscopo cinese, il 2021 vi riserverà moltissime novità e tutto varia proprio in base al vostro segno di nascita. A differenza del nostro oroscopo, i segni di quello cinese vengono assegnati non in base al mese di nascita, ma in base all’anno. Ora vedremo un piccolo anticipo di Come l’anno in arrivo si manifesterà nelle vite di ciascuno di noi. 1. Topo – 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 Il segno del Topo dovrà riadattarsi dopo quest’ultimo anno piuttosto frenetico. Il 2021 vi fornirà una stabilità emotiva più forte e avrete un modo più sicuro per mettere in pratica le vostre idee. Anche sul lavoro ci saranno delle buone opportunità e avrete modo di trasformare le vostre azioni in situazioni molto interessanti. Per chiunque abbia il sogno di ... Leggi su virali.video (Di giovedì 17 dicembre 2020), ilvi riserverà moltissime novità e tutto varia proprio in base al vostro segno di nascita. A differenza del nostro oroscopo, i segni di quellovengono assegnati non in base al mese di nascita, ma in base all’anno. Ora vedremo un piccolo anticipo dil’anno in arrivo si manifesterà nelle vite di ciascuno di noi. 1. Topo – 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 Il segno del Topo dovrà riadattarsi dopo quest’ultimo anno piuttosto frenetico. Ilvi fornirà una stabilità emotiva più forte e avrete un modo più sicuro per mettere in pratica le vostre idee. Anche sul lavoro ci saranno delle buone opportunità e avrete modo di trasformare le vostre azioni in situazioni molto interessanti. Per chiunque abbia il sogno di ...

mengonimarco : Nella vita ci sono emozioni che penso sarà difficile provare sulla pelle, come vincere un Nobel, scalare l'Everest… - fattoquotidiano : Soprattutto, ci sarà bisogno di più trasparenza. Oggi sappiamo ben poco sui giganti digitali e quando accade spesso… - SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - andygrc_ : RT @i_pittore: Se ti do #laMiaParola non avrai bisogno di altro. Né di una promessa, né di un giuramento, ciò che dico è ciò che faccio. E… - francescolett11 : RT @riktroiani: #Pd e #Leu vogliono lockdown duro, #Conte e #M5s optano per misure più 'morbide'. Posizioni distanti. Intanto siamo al 16 D… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà D’Amato: «La prima vaccinata? Sarà un’infermiera, come a New York» Corriere Roma