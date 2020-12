Come non perdere i rimborsi cashback con le Contactless co-badge (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alcune carte per i pagamenti elettronici-Contactless hanno il difetto di non veder riconosciuti o registrati i pagamenti elettronici all’interno del programma rimborsi cashback. Succede soprattutto alle Carte di debito Contactless a doppio circuito Come PagoBancomat/Maestro o PagoBancomat/V-Pay. Tutto ciò lo spiega in una nota ufficiale PagoPA, la società che gestisce l’app Io e l’infrastruttura tecnologica che calcola i rimborsi di Stato. perdere i rimborsi cashback, cosa succede con le carte co-badge Nell’inizio della nota, la società spiega che siamo in un primo periodo sperimentale: l’app IO potrebbe rilevare la mancata acquisizione dei pagamenti effettuati con ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alcune carte per i pagamenti elettronici-hanno il difetto di non veder riconosciuti o registrati i pagamenti elettronici all’interno del programma. Succede soprattutto alle Carte di debitoa doppio circuitoPagoBancomat/Maestro o PagoBancomat/V-Pay. Tutto ciò lo spiega in una nota ufficiale PagoPA, la società che gestisce l’app Io e l’infrastruttura tecnologica che calcola idi Stato., cosa succede con le carte co-Nell’inizio della nota, la società spiega che siamo in un primo periodo sperimentale: l’app IO potrebbe rilevare la mancata acquisizione dei pagamenti effettuati con ...

ZZiliani : LETTERA APERTA ALLA FJGC. “Cara @FIGC, nel calcio la cosa più disgustosa è il giocatore che simula (e gli arbitri c… - borghi_claudio : Era un po' che non guardavo i dati. Stiamo per arrivare trionfalmente al vertice classifica morti in proporzione a… - borghi_claudio : Qui il concetto che le tasse su UN IMMOBILE si pagano con IL REDDITO e non con un pezzo di casa fatica a passare. S… - rosaroccaforte : @borghi_claudio Ho visto oggi un pz, e non ho potuto non pensare che, se avesse assunto l’idrossoclorochina, non sa… - Elena52199033 : RT @ziamseyes: Da quando Fra gli ha detto che deve sentirsi libero di parlare di lui come e quando vuole Tommy non ha più smesso mi ammazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Come non Tempesta di neve su New York: la città imbiancata come non si vedeva da anni – Video Il Fatto Quotidiano "Parlamento sotterraneo", la mappa per entrare nelle storie del Palazzo

Pubblichiamo un brano del nuovo saggio di Mario Nanni, cronista politico di razza, dedicato al “Parlamento sotterraneo, Miserie e nobiltà, figure e scene di ieri e di oggi", edito da Rubbettino.

Addio all’ex sindaco e pittore Marco Marra: creò il Centro carnico arti visive

ARTA TERME. La Carnia piange il pittore e presidente onorario di Italia Nostra Marco Marra: si è spento a 88 anni nella sua casa a Piano D’Arta attorniato dall’affetto dei suoi cari. Apprezzato poeta ...

Pubblichiamo un brano del nuovo saggio di Mario Nanni, cronista politico di razza, dedicato al “Parlamento sotterraneo, Miserie e nobiltà, figure e scene di ieri e di oggi", edito da Rubbettino.ARTA TERME. La Carnia piange il pittore e presidente onorario di Italia Nostra Marco Marra: si è spento a 88 anni nella sua casa a Piano D’Arta attorniato dall’affetto dei suoi cari. Apprezzato poeta ...