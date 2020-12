"Come la hanno farcita", doppi sensi brutali su Antonella Clerici. Il siluro di "Striscia": occhio al dettaglio | Video (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sotto a chi tocca. E in questo caso tocca ad Antonella Clerici, suo malgrado protagonista di Fatti e Rifatti, la poco ambita rubrica di Striscia la Notizia, proposta nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 16 dicembre. Si inizia con la consueta carrellata di gaffe, con parecchi riferimenti ai doppi sensi che spesso animano È sempre mezzogiorno, il nuovo programma che conduce su Rai 1. Infine, lo scanner-test: "Il viso non ha passato l'esame. Sembra che la Clerici sia stata abilmente farcita", commenta la voce fuori campo di Ezio Greggio. Il servizio si conclude con la solita gag: "Ecco la Clerici tra qualche anno"... Striscia, Antonella Clerici a Fatti e Rifatti: il servizio Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Sotto a chi tocca. E in questo caso tocca ad, suo malgrado protagonista di Fatti e Rifatti, la poco ambita rubrica dila Notizia, proposta nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 16 dicembre. Si inizia con la consueta carrellata di gaffe, con parecchi riferimenti aiche spesso animano È sempre mezzogiorno, il nuovo programma che conduce su Rai 1. Infine, lo scanner-test: "Il viso non ha passato l'esame. Sembra che lasia stata abilmente", commenta la voce fuori campo di Ezio Greggio. Il servizio si conclude con la solita gag: "Ecco latra qualche anno"...a Fatti e Rifatti: il servizio

borghi_claudio : Era un po' che non guardavo i dati. Stiamo per arrivare trionfalmente al vertice classifica morti in proporzione a… - borghi_claudio : Qui il concetto che le tasse su UN IMMOBILE si pagano con IL REDDITO e non con un pezzo di casa fatica a passare. S… - borghi_claudio : Boh questi dicono che 'sti qui hanno un governo sovranista, che mettono veti e ottengono, che hanno la loro monetin… - FTB_Champagne : Doveva essere zittito #Gattuso, quello che ha detto sugli arbitri che possono essere insultati non è accettabile, c… - duxfightdemon : @esseeffe03 @ubikurbs Quelli come noi saranno esausti. L'altro giorno, dal panettiere, due poliziotti sono entrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Come hanno Firenze, il giallo dei cadaveri in valigia. La figlia: «Massacrati come gangster, perché proprio loro?» Corriere della Sera I principali 3 Trend della Cybersecurity per il 2021.

In un periodo come quello della quarta rivoluzione industriale una capacità di elaborazione dei dati senza precedenti e la libertà di accesso alle informazioni, hanno le potenzialità per spingere il p ...

Maradona, perizia sui telefoni del medico Luque e della psichiatra. Le figlie chiedono il test del Dna

Al vaglio le conversazioni durante la malattia e dopo la morte del Pibe de Oro. Intanto Dalma e Giannina vogliono valutare le pretese di eredità di Santiago Lara e Magalì ...

In un periodo come quello della quarta rivoluzione industriale una capacità di elaborazione dei dati senza precedenti e la libertà di accesso alle informazioni, hanno le potenzialità per spingere il p ...Al vaglio le conversazioni durante la malattia e dopo la morte del Pibe de Oro. Intanto Dalma e Giannina vogliono valutare le pretese di eredità di Santiago Lara e Magalì ...