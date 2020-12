Com’è finita Il Silenzio dell’Acqua 2? Ambra Angiolini furiosa sui social (Di giovedì 17 dicembre 2020) Com’è finista Il Silenzio dell’Acqua 2? La serie con Ambre Angiolini e Giorgio Pasotti ha chiuso i battenti ieri sera con rivelazioni sconvolgenti che hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico fino alla fine salvo poi riversarsi sui social dicendosi scioccato ma, soprattutto, pronto a capire cosa ne sarà dei personaggi in un eventuale terzo capitolo. A tenere banco nel finale della serie non è stata solo la questione della caccia all’assassino quanto il fatto che la bella Luisa avrebbe potuto perdere il suo amato e valido collega quando questo ha deciso di scontrarsi con Elio, l’ex della compagna e padre di suo figlio. L’uomo ha negato di aver aggredito il suo rivale ma la verità è presto venuta a galla facendo nascere in Luisa il dubbio che altre bugie potrebbero nascondersi dietro tutto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)finista Il2? La serie con Ambree Giorgio Pasotti ha chiuso i battenti ieri sera con rivelazioni sconvolgenti che hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico fino alla fine salvo poi riversarsi suidicendosi scioccato ma, soprattutto, pronto a capire cosa ne sarà dei personaggi in un eventuale terzo capitolo. A tenere banco nel finale della serie non è stata solo la questione della caccia all’assassino quanto il fatto che la bella Luisa avrebbe potuto perdere il suo amato e valido collega quando questo ha deciso di scontrarsi con Elio, l’ex della compagna e padre di suo figlio. L’uomo ha negato di aver aggredito il suo rivale ma la verità è presto venuta a galla facendo nascere in Luisa il dubbio che altre bugie potrebbero nascondersi dietro tutto ...

