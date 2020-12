Come era la storia del modello svedese? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per mesi, sui social e non solo, siamo stati invasi di messaggi che incensavano il modello svedese nella gestione della pandemia. Poche, quasi nulle, restrizioni per molto tempo e numeri che – piano piano – sono cresciuti esponenzialmente: dai contagi quotidiani a quelli totali, fino ad arrivare alle terapie intensive sature a Stoccolma e l’alto numero di vittime (paragonato anche al numero totale di cittadini). Ma gli italiani che si scagliavano contro le restrizioni, hanno preso per buono per modello. Ma ora anche Carlo XVI Gustavo, Re di Svezia, si è scagliato contro l’atteggiamento del governo svedese in questi mesi. LEGGI ANCHE > Perché il Giappone ha avuto meno contagi? La risposta potrebbe non piacere «Pensate a tutte le persone che non hanno potuto dire addio ai loro familiari defunti – ha detto il Re di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per mesi, sui social e non solo, siamo stati invasi di messaggi che incensavano ilnella gestione della pandemia. Poche, quasi nulle, restrizioni per molto tempo e numeri che – piano piano – sono cresciuti esponenzialmente: dai contagi quotidiani a quelli totali, fino ad arrivare alle terapie intensive sature a Stoccolma e l’alto numero di vittime (paragonato anche al numero totale di cittadini). Ma gli italiani che si scagliavano contro le restrizioni, hanno preso per buono per. Ma ora anche Carlo XVI Gustavo, Re di Svezia, si è scagliato contro l’atteggiamento del governoin questi mesi. LEGGI ANCHE > Perché il Giappone ha avuto meno contagi? La risposta potrebbe non piacere «Pensate a tutte le persone che non hanno potuto dire addio ai loro familiari defunti – ha detto il Re di ...

borghi_claudio : Era un po' che non guardavo i dati. Stiamo per arrivare trionfalmente al vertice classifica morti in proporzione a… - RaiUno : #Caravaggio era abituato a dipingere servendosi di uno specchio, uno strumento indispensabile nel caso di un autori… - franzrusso : Dopo diversi mesi #Twitter ripristina il #retweet come lo abbiamo sempre fatto. Dopo le elezioni Usa si ritorna a c… - Bigmark177 : RT @MisterW23625484: ' Sono molto fiera di affrontare questa sfida come donna, atleta, componente Lbgt e vegana'. Con queste parole Antone… - Anto202016 : RT @MisterW23625484: ' Sono molto fiera di affrontare questa sfida come donna, atleta, componente Lbgt e vegana'. Con queste parole Antone… -

Ultime Notizie dalla rete : Come era Lutto per la scomparsa di Avigo Il ds Nativi: "Era come un fratello" LA NAZIONE I principali 3 Trend della Cybersecurity per il 2021.

In un periodo come quello della quarta rivoluzione industriale una capacità di elaborazione dei dati senza precedenti e la libertà di accesso alle informazioni, hanno le potenzialità per spingere il p ...

Inclusività nella moda: a che punto siamo?

In origine fu Dior, che accolse e rese celebre colei che è considerata la prima modella afroamericana: si chiamava Dorothea Church, e negli anni ’50 ebbe un enorme successo in Francia. Contemporaneame ...

In un periodo come quello della quarta rivoluzione industriale una capacità di elaborazione dei dati senza precedenti e la libertà di accesso alle informazioni, hanno le potenzialità per spingere il p ...In origine fu Dior, che accolse e rese celebre colei che è considerata la prima modella afroamericana: si chiamava Dorothea Church, e negli anni ’50 ebbe un enorme successo in Francia. Contemporaneame ...