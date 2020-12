Combinata nordica femminile | è subito Italia! Annika Sieff prima nel PCR a Ramsau | tre azzurre in top6!

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Si è appena concluso il PCR della tappa didella Coppa del Mondo di2020. Benissimo leconSief che ha chiuso in vetta con 119.6 punti saltando 88.5 metri, una buonissima prestazione anche in considerazione del vento che ha reso ancor più complessa la gestione del salto. Alle spalle dell’italiana la norvegese Gyda Westvold Hansen che ha ottenuto 116.8 punti, seguita dalla connazionale Mari Leinan Lund (115.0 punti). Nel complesso è stata proprio la squadra azzurra la grande protagonista della prova odierna con tre atlete tra le prime 6 della classifica. In quinta piazza una splendida Daniela Dejori con un salto di 86.5 metri grazie al quale ha raccolto 113.4 punti. Alle sue spalle l’altra azzurra Veronica Gianmoena che ha ottenuto 112.9 ...