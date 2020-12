(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Comune disi è aggiudicato un finanziamento di benper gli interventi tecnici di messi in sicurezza di. La partecipazione al bando risale a qualche settimana fa e la notizia “ufficiosa” dell’assegnazione del contributo circolava già da qualche giorno, ma il sindaco diAndrea Basilico, per scaramanzia, ha td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Cogliate, dallo Stato 305mila euro per salvare Palazzo Rovelli -

Ultime Notizie dalla rete : Cogliate dallo

Il Notiziario

Segno che le imprese vitali riescono a cogliere le opportunità offerte dalle crisi, tornando velocemente a prosperare, spiega l’ultimo report di Boston Consulting Group dal titolo “The Durable Benefit ...PERUGIA In una fase in cui il sistema produttivo necessita di essere sostenuto anche dal punto di vista economico, la Regione libera risorse per autonomi e imprese provate dalle ...