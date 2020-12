CNH Industrial | punta a taglio emissioni CO2 del 46% entro 2024

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – CNH, entro il, a ridurre ledi CO2 del 46% per ora di produzione rispetto al 2014 ed a ricavare l’80% della sua energia elettrica da fonti rinnovabili. Lo afferma la società in una nota in cui spiega che “questi sfidanti traguardi possono essere raggiunti solo trovando alternative sostenibili alle attuali fonti energetiche derivanti da combustibili fossili e implementando progetti di efficienza energetica”. CNH sta attuando progetti di riduzione dei consumi energetici attualmente in corso in diversi stabilimenti di produzione, tra questi le caldaie a metano in Repubblica Ceca, o un sistema di recupero del calore in Spagna, o come l’illuminazione intelligente contribuisca a ridurre ledi CO2 in un impianto in Italia. Il 2020 – fa sapere la società ...