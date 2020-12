Cinema, via alla undicesima edizione di CortiSonanti. Il Festival internazionale di cortometraggi quest’anno è in streaming su Facebook (Di giovedì 17 dicembre 2020) In streaming su Facebook. E in tv su Canale Italia, GT Channel e MinformoTv. Torna anche quest’anno nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, CortiSonanti il Festival internazionale di cortometraggi. L’undicesima edizione della rassegna Cinematografica organizzata da AlchemicartS con la collaborazione di Step One Productions e Pigta il, il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli, si terrà dal 21 al 25 dicembre 2020 in una versione eco-friendly, interamente in streaming. Dopo le ultime edizioni al Maschio Angioino e prima ancora al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli, il Festival diretto da Mauro Manganiello e Nicola Castaldo presenta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Insu. E in tv su Canale Italia, GT Channel e MinformoTv. Torna anchenonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria,ildi. L’della rassegnatografica organizzata da AlchemicartS con la collaborazione di Step One Productions e Pigta il, il patrocinio di Regione Campania e Comune di Napoli, si terrà dal 21 al 25 dicembre 2020 in una versione eco-friendly, interamente in. Dopo le ultime edizioni al Maschio Angioino e prima ancora al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli, ildiretto da Mauro Manganiello e Nicola Castaldo presenta ...

Piazza Madre Comunità Immaginarie, omaggio a Fellini

A partire da sabato 19 dicembre 2020 il Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania, apre, seppur idealmente la sua sala centrale, Piazza Madre, proponendo un palinsesto “a prova di dista ...

