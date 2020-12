Ciclismo | la NIPPO diventa co-sponsor della EF | per il 2021 nasce la EF Education-NIPPO

(Di giovedì 17 dicembre 2020) EF, sarà questo il nuovo nomesquadra statunitense EF Pro Cycling, che ha scelto come co-l’innovativa azienda giapponese di costruzioni e asfaltoCORPORATION. Quest’ultima è da tempoe sostenitore delle corse in Europa. Il team-Vini Fantini-Faizanè ha corso tre volte il Giro d’Italia, ma la mossa di queste ultime ore è la prima vera partnership dell’azienda nella massima serie. “È la prima volta cheCORPORATION partecipa al WorldTour e siamo entusiasti. È una nuova avventura per noi – ha affermato nel comunicato stampaEFHiroshi Daimon, ...

Sono molto orgoglioso di questo fatto – ha aggiunto il CEO del team Jonathan Vaughters – Con NIPPO CORPORATION, che si unirà a noi come sponsor per la prossima stagione, aggiungeremo solo un ...Continuano le manovre in questo CicloMercato 2021 ormai quasi agli sgoccioli. Mentre le formazioni WorldTour e Professional sono ormai in gran parte composte, con ben pochi posti a disposizione, in qu ...