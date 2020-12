Ciclismo | Giulio Ciccone sarà il capitano della Trek in un grande giro nel 2021! L’investitura di Guercilena

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020)è uno dei nomi più interessanti delitaliano, non soltanto per il futuro ma già per il presente. L’abruzzese è esploso nel 2019 quando, al suo primo anno alla-Segafredo, ha vinto la tappa regina deld’Italia (arrivo a Ponte di Legno dopo essere transitato in prima posizione sul Mortirolo) e ha conquistato la maglia azzurra di leaderclassifica riservata agli scalatori. Il 25enne aveva poi incominciato benissimo il 2020 trionfando al Trofeo Laigueglia, ma purtroppo l’emergenza sanitaria ha stravolto la stagione e ha purtroppo complicato i piani del ciclista, il quale ha anche contratto il Covid-19 e non è più riuscito a essere protagonista nel finale dell’anno agonistico.vanta delle eccellenti doti ...