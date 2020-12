“Chiude il programma, ultimi giorni”. Stop per Barbara D’Urso: ecco cosa succede negli studi Mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Oramai lo sappiamo, come ogni anno Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio Cinque si fermerà per un paio di settimane, a causa delle festività natalizie, per poi tornare regolarmente in onda dopo l’inizio del nuovo anno. Quella in corso è dunque l’ultima settimana del 2020 per Pomeriggio 5, che da lunedì non sarà più in palinsesto. Qualche giorno fa è invece andata in onda l’ultima puntata di quest’anno di Domenica Live, al via di nuovo il 10 gennaio. Ma quindi cosa succederà la prossima settimana? È DiPiùTV a svelare cosa trasmetterà Mediaset nella fascia oraria del tardo pomeriggio. Dalle pagine della rivista citata nel primo paragrafo scopriamo che al posto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso lunedì prossimo, 21 dicembre, Canale5 trasmetterà il film ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Oramai lo sappiamo, come ogni annocon il suo Pomeriggio Cinque si fermerà per un paio di settimane, a causa delle festività natalizie, per poi tornare regolarmente in onda dopo l’inizio del nuovo anno. Quella in corso è dunque l’ultima settimana del 2020 per Pomeriggio 5, che da lunedì non sarà più in palinsesto. Qualche giorno fa è invece andata in onda l’ultima puntata di quest’anno di Domenica Live, al via di nuovo il 10 gennaio. Ma quindirà la prossima settimana? È DiPiùTV a svelaretrasmetterànella fascia oraria del tardo pomeriggio. Dalle pagine della rivista citata nel primo paragrafo scopriamo che al posto di Pomeriggio 5 dilunedì prossimo, 21 dicembre, Canale5 trasmetterà il film ...

marielSiviglia : RT @1972book: Un paese spaventato è un paese controllabile. Perché la strategia della paura è l’unico programma di governo per “affrontare”… - ILupobianco : RT @1972book: Un paese spaventato è un paese controllabile. Perché la strategia della paura è l’unico programma di governo per “affrontare”… - PonytaEle : RT @1972book: Un paese spaventato è un paese controllabile. Perché la strategia della paura è l’unico programma di governo per “affrontare”… - Luca24651048 : RT @1972book: Un paese spaventato è un paese controllabile. Perché la strategia della paura è l’unico programma di governo per “affrontare”… - jimmomo : RT @1972book: Un paese spaventato è un paese controllabile. Perché la strategia della paura è l’unico programma di governo per “affrontare”… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude programma "Chiude il programma, ultimi giorni". Stop per Barbara D'Urso Caffeina Magazine Natale, oggi il giorno delle nuove misure: si va verso 8 giorni di zona rossa, ecco il calendario dei divieti. Alle 17 incontro governo-regioni

C’è attesa per il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza per decidere le nuove restrizioni che scatteranno per le festività natalizie. L’incontro e ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni 17 dicembre: con Riccardo e Armando arriva la pausa!

I fan del programma però dovranno rinunciare alla visione per il ... per tre giorni dopo la discussione causata da una bottiglie di vino. Armando e Lucrezia chiuderanno la frequentazione.

C’è attesa per il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza per decidere le nuove restrizioni che scatteranno per le festività natalizie. L’incontro e ...I fan del programma però dovranno rinunciare alla visione per il ... per tre giorni dopo la discussione causata da una bottiglie di vino. Armando e Lucrezia chiuderanno la frequentazione.