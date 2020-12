"Chiamavo e non dicevano nulla. Pensate che ieri sera...". Bomba della moglie del pescatore liberato: un Di Maio imbarazzante (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Dopo tre mesi e mezzo finalmente una bella notizia”. Così Rosaria Giacalone, moglie di uno dei pescatori siciliani sequestrati in Libia e tenuti prigionieri per 108 giorni, è intervenuta in collegamento con Myrta Merlino, con quest'ultima che ovviamente ha dedicato ampio spazio alla questione durante L'aria che tira su La7. “Noi chiamavamo spesso la Farnesina, ma non ci diceva niente. Fino a ieri sera non ci hanno detto nulla”, ha svelato la signora che però non è interessata alle polemiche con il governo (oggettivamente imbarazzante per aver lasciato degli innocenti per tre mesi e mezzo in un carcere libico), ma solo a riabbracciare suo marito. “L'ultima e unica chiamata con lui c'era stata l'11 novembre, era molto provato ma mi aveva consolato dicendomi di non preoccuparmi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Dopo tre mesi e mezzo finalmente una bella notizia”. Così Rosaria Giacalone,di uno dei pescatori siciliani sequestrati in Libia e tenuti prigionper 108 giorni, è intervenuta in collegamento con Myrta Merlino, con quest'ultima che ovviamente ha dedicato ampio spazio alla questione durante L'aria che tira su La7. “Noi chiamavamo spesso la Farnesina, ma non ci diceva niente. Fino anon ci hanno detto”, ha svelato la signora che però non è interessata alle polemiche con il governo (oggettivamenteper aver lasciato degli innocenti per tre mesi e mezzo in un carcere libico), ma solo a riabbracciare suo marito. “L'ultima e unica chiamata con lui c'era stata l'11 novembre, era molto provato ma mi aveva consolato dicendomi di non preoccuparmi. ...

