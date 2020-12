Chi sono i pescatori italiani liberati oggi in Libia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chi sono i pescatori italiani sequestrati in Libia Nella mattinata di giovedì 17 dicembre il premier Giuseppe Conte è partito alla volta della Libia insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per liberare i 18 pescatori italiani di Mazara del Vallo sequestrati dalle forze di Haftar lo scorso primo settembre. Poche ore dopo l’arrivo Bengasi il premier e il ministro hanno fatto sapere che “i pescatori sono stati liberati”. I marittimi che vivevano imprigionati da 140 giorni in una caserma di Bengasi, controllata dal generale Haftar, potranno abbracciare i propri parenti nelle prossime ore. I pescatori nell’arco della prigionia hanno avuto la possibilità di parlare brevemente solo due volte con le ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chisequestrati inNella mattinata di giovedì 17 dicembre il premier Giuseppe Conte è partito alla volta dellainsieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per liberare i 18di Mazara del Vallo sequestrati dalle forze di Haftar lo scorso primo settembre. Poche ore dopo l’arrivo Bengasi il premier e il ministro hanno fatto sapere che “istati”. I marittimi che vivevano imprigionati da 140 giorni in una caserma di Bengasi, controllata dal generale Haftar, potranno abbracciare i propri parenti nelle prossime ore. Inell’arco della prigionia hanno avuto la possibilità di parlare brevemente solo due volte con le ...

Dopo 107 giorniI 18 pescatori sequestrati in Libia sono stati liberati

A confermare la notizia è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, assieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è andato personalmente a Bengasi per discutere gli ultimi passi decisivi ...

Michele, suicida per bullismo a 17 anni: una lettera poteva salvarlo

Michele Ruffino è morto di bullismo. Si è tolto la vita a 17 anni lanciandosi nel vuoto dal ponte di Alpignano ...

