Chi è Vincenzo Ferrara, il fidanzato di Tina Cipollari (Di giovedì 17 dicembre 2020) Settimane fa Tina Cipollari ha pubblicato un lungo post su instagram per chiedere ai giornalisti di non essere più collegata a Vincenzo Ferrara perchè la storia è finita. Il motivo? L’opinionista di Uomini e Donne non l’ha rivelato, anche se in tanti hanno ipotizzato potesse essere la lontananza ad aver messo in crisi questa storia. Ma ecco arrivare il colpo di scena. Sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna sono state pubblicate alcune foto di Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara nuovamente insieme. I due sono stati sorpresi dai fotografi per le strade di Firenze in atteggiamenti tali da far indurre a pensare a un loro ritorno di fiamma. Al momento c’è da segnalare che Tina Cipollari e Vincenzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Settimane faha pubblicato un lungo post su instagram per chiedere ai giornalisti di non essere più collegata aperchè la storia è finita. Il motivo? L’opinionista di Uomini e Donne non l’ha rivelato, anche se in tanti hanno ipotizzato potesse essere la lontananza ad aver messo in crisi questa storia. Ma ecco arrivare il colpo di scena. Sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna sono state pubblicate alcune foto dinuovamente insieme. I due sono stati sorpresi dai fotografi per le strade di Firenze in atteggiamenti tali da far indurre a pensare a un loro ritorno di fiamma. Al momento c’è da segnalare che...

MCalcioNews : Di Marzio: 'Vi dico chi è più forte tra Lukaku e Dzeko...' ? - solhme : RT @velocevolo: O cchiese o spezziarie: fora de queste drento Roma ha da stà ttutto serrato. Guai chi sse move! Guai chi ppijja fiato! Guai… - Vincenzo_68 : RT @Vincenzo_68: Retwitto tutto ciò che mi piace, che provenga da chi seguo ma anche da chi non seguo. Ma mi sembra una modalità non molto… - laviniamainardi : RT @francofontana43: Il virus censorio colpisce ancora. Oggi colpisce Micromega. Domani a chi tocca? @Vincenzo_Vita, @ilmanifesto https://t… - vincenzo_61 : @schumacher_jorg Non è malaccio.... chi è? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Vincenzo Vincenzo e Francesca, padre e figlia in corsia contro il Covid: “Il nostro rapporto più forte” Fanpage.it Turismo, 53 miliardi in meno rispetto al 2020. I dati ISNART-Unioncamere

Il turismo è il comparto più colpito dalla crisi pandemica che ha investito il mondo. La fotografia di ISNART-Unioncamere è eloquente: il 2020 chiude con 53 miliardi di euro in meno rispetto al 2019 e ...

Comune di Napoli, valzer di poltrone di fine mandato

Sono le tre direttrici su cui si muove Luigi de Magistris per accontentare gli alleati e chi lo ha sostenuto in ... «Misto di maggioranza», composta da Vincenzo Solombrino, Ciro Langella e ...

Il turismo è il comparto più colpito dalla crisi pandemica che ha investito il mondo. La fotografia di ISNART-Unioncamere è eloquente: il 2020 chiude con 53 miliardi di euro in meno rispetto al 2019 e ...Sono le tre direttrici su cui si muove Luigi de Magistris per accontentare gli alleati e chi lo ha sostenuto in ... «Misto di maggioranza», composta da Vincenzo Solombrino, Ciro Langella e ...