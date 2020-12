Chi è questa bimba paffuta, la riconoscete? Adesso è la showgirl più amata dagli italiani (Di giovedì 17 dicembre 2020) La bimba pacioccosa in questa foto? Sebbene sembra difficile crederlo si tratta della showgirl più sensuale dell’intero panorama italiano. Ma attenzione, lei non è italiana. Avete capito di chi si tratta?Una foto splendida quella che vedete sopra, in cui è possibile ammirare la dolcezza e l’innocenza di una bimba nei suoi primi anni di vita. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lapacioccosa infoto? Sebbene sembra difficile crederlo si tratta dellapiù sensuale dell’intero panorama italiano. Ma attenzione, lei non è italiana. Avete capito di chi si tratta?Una foto splendida quella che vedete sopra, in cui è possibile ammirare la dolcezza e l’innocenza di unanei suoi primi anni di vita. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lauraboldrini : A chi dice che #omofobia e difesa dei #diritti non sono una priorità. Un padre a Torino assolda un picchiatore per… - RaiCultura : ? “Arte! Chi la può comprendere? A chi una persona si può rivolgere per attirare l'attenzione di questa grande dea?… - stefanoepifani : Vi spiego in 2 parole cosa vuol dire #sostenibilitàsociale: ogni volta che comprerete prodotti #Guzzini saprete che… - Dani65489209 : RT @lauraboldrini: A chi dice che #omofobia e difesa dei #diritti non sono una priorità. Un padre a Torino assolda un picchiatore per spez… - illusovr : Più seguo questa parte serale di stasera Italia ...e parlo di questa ora.....più mi convinco che il vaccino è megli… -