Chi è Bruno Barbieri? Il famoso chef e ristoratore italiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Bruno Barbieri è nato il 12 gennaio nel 1962 a Medicina. Cresce con la sua famiglia vicino Bologna, soprattutto con i nonni e la nonna Mimì che diventa il suo mito e modello in cucina. Passa i primi anni della sua vita in una casa dove si producono le cose fatte in casa: il pane, la pasta, i formaggi. Si innamora della cucina fin da subito tanto da decidere di frequentare l'istituto alberghiero. La prima esperienza lavorativa è al ZI Teresa di Milano Marittima, ma nel 1979 decide di dare una svolta alla sua vita e si imbarca su una nave da crociera come cuoco arrivando negli Stati Uniti. Arriva a lavorare alla Locanda Solaroia di Castel Guelfo, al ristorante il Trigabolo di Argenta sotto la guida del famoso chef Igles Corelli che diventa il grande maestro del ragazzo. Torna in Italia e apre il suo ristorante, il ...

